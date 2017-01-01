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46 минут назад
В Тейкове две девушки избили в общежитии 48-летнюю женщину
По факту побоев возбуждено уголовное дело
В Тейкове полицейские проводят проверку по факту нанесения побоев. Было установлено, что в коридоре одного из общежитий на улице Индустриальной между тремя женщинами возник конфликт. Во время ссоры ссоры две безработные девушки 23 и 26 лет из хулиганских побуждений избили 48-летнюю женщину.
По факту побоев возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается тяжесть телесных повреждений, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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