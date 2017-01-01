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Новости

сегодня, 11:19

На одной из площадей Шуи ликвидируют контейнерную площадку

ФОТО


По сообщению шуйской мэрии, на этой неделе будет ликвидирована контейнерная площадка на площади Игнатия Волкова. В доме, за которым она была закреплена, уже никто не проживает.

Кроме того, в администрацию райцентра поступали жалобы от жителей данного микрорайона на то, что контейнерная площадка постоянно переполнена. Площадкой, рассчитанной на небольшой многоквартирный дом, пользуются и жители частного сектора, хотя на всех улицах организован вывоз мусора в специальных маркированных мешках.

После ликвидации контейнерной площадки складирование мусора в данном месте будет запрещено. Нарушителям грозят штрафные санкции.

Фото: администрация г. Шуя



ключевые слова: контейнерная площадка мусор
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