На одной из площадей Шуи ликвидируют контейнерную площадку

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По сообщению шуйской мэрии, на этой неделе будет ликвидирована контейнерная площадка на площади Игнатия Волкова. В доме, за которым она была закреплена, уже никто не проживает.

Кроме того, в администрацию райцентра поступали жалобы от жителей данного микрорайона на то, что контейнерная площадка постоянно переполнена. Площадкой, рассчитанной на небольшой многоквартирный дом, пользуются и жители частного сектора, хотя на всех улицах организован вывоз мусора в специальных маркированных мешках.

После ликвидации контейнерной площадки складирование мусора в данном месте будет запрещено. Нарушителям грозят штрафные санкции.

Фото: администрация г. Шуя

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