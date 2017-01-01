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сегодня, 11:09

Житель Ивановской области убил поленом соседку, находясь в состоянии аффекта


Вынесен приговор жителю Ивановской области, признанному виновным в убийстве, совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией.

Из материалов дела известно, что между подсудимым и его соседкой постоянно происходили ссоры. Во время конфликтов женщина кричала на мужчину, в неприличной форме оскорбляла его, унижала, желала смерти.

В одну из таких ссор мужчина не выдержал и несколько раз ударил женщину поленом по голове. От полученных травм та скончалась. Суд установил, что в момент убийства мужчина находился в состоянии аффекта.

Приговор – 2 года ограничения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с подсудимого моральный и имущественный вред.



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