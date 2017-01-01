Ямочный ремонт в Иванове: планы на 18 апреля





Работы по ямочному ремонту в областном центре были приостановлены 17 апреля. Об этом сообщает ивановская мэрия. Причина – неблагоприятные погодные условия.

На сегодня, 18 апреля, запланирован ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси на улицах Ленинградская, Мархлевского, Герцена. На улице Новгородской (дорога на хутор Митрофаново) будет продолжена забивка ям щебнем. График работ может быть скорректирован при поступлении предписаний ОГИБДД, ЕДДС, а также в случае наступления неблагоприятных погодных условий.

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