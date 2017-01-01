Новости
4 минуты назад
Ямочный ремонт в Иванове: планы на 18 апреля
Работы по ямочному ремонту в областном центре были приостановлены 17 апреля. Об этом сообщает ивановская мэрия. Причина – неблагоприятные погодные условия.
На сегодня, 18 апреля, запланирован ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси на улицах Ленинградская, Мархлевского, Герцена. На улице Новгородской (дорога на хутор Митрофаново) будет продолжена забивка ям щебнем. График работ может быть скорректирован при поступлении предписаний ОГИБДД, ЕДДС, а также в случае наступления неблагоприятных погодных условий.
ключевые слова: дороги улицы ямочный ремонт
- оцените новость:
-
(0)
- 39
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- cornholio36 секунд назаддороги нормально сделайте, а не ямы засыпайте, жулье!!! за весну 3 покрышки и 2 диска на выброс