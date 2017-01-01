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Новости

12 минут назад

В Иванове двое парней украли боксерскую грушу

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы


Преступление было совершено в гаражно-строительном кооперативе на улице 1-й Мебельщиков. Злоумышленники отжали железные ворота, проникли в гараж и похитили оттуда боксерскую грушу и велосипед.

Оперативники быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, ими оказались двое молодых ивановцев 18 и 19 лет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



ключевые слова: бокс груша кража полиция
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