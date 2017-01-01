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20 минут назад
14-летний мальчик получил травмы в автобусе на улице Лежневской в Иванове
Водитель общественного транспорта разыскивается
ДТП случилось 17 апреля около 08.15 на улице Лежневской областного центра. Во время резкого торможения автобуса 14-летний пассажир не удержал равновесие и упал, получив ушиб кисти.
Сейчас сотрудники дорожной полиции разыскивают водителя автобуса, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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