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Новости

20 минут назад

14-летний мальчик получил травмы в автобусе на улице Лежневской в Иванове

Водитель общественного транспорта разыскивается


ДТП случилось 17 апреля около 08.15 на улице Лежневской областного центра. Во время резкого торможения автобуса 14-летний пассажир не удержал равновесие и упал, получив ушиб кисти.

Сейчас сотрудники дорожной полиции разыскивают водителя автобуса, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: автобус пассажир травма ДТП
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