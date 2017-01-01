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Новости

32 минуты назад

В Иванове пройдут «Библиосумерки»

Программа


В Центральной городской детской библиотеке г. Иваново пройдут «Библиосумерки». Библиотека уже в пятый раз принимает участие во всероссийской акции для детей и подростков «Библионочь».

В этом году акция пройдет 21 апреля. В 17.00 состоится парад литературных героев и торжественное открытие программы. Вход свободный. Окончание программы в 20.00.

Организаторы рассказали, что ожидает участников акции.

«Вечер в библиотеке будет наполнен книгами, играми, музыкой, танцами, мастер-классами и другими мероприятиями. Узнать много нового ребятам помогут выездное занятие Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Бурылина «По неизведанным тропинкам нашего леса», Шоу профессора Николя, Школа фокусов «Удивительное - просто!!!».

Областная библиотека для слепых представила книжную выставку «Особенные книжки для особенных детей». С большой танцевальной программой выступят хореографические коллективы «Flash» и «Маргарита». Вокальная студия «Светлячки» исполнит песни, а Студия моды «Тинэйджер» покажет Морскую коллекцию. Гостей вечера ждет Шахматный турнир, Большой библиотечный квест «Прогулки по лесу», игровые программы «Веселые забавы» и «Русские народные игры».

Тех, кто любит рисовать и мастерить, приглашает изостудия «Колорит» - ребята смогут поучаствовать в программе «Кофейная акварель». Художник Надежда Пророкова проведет мастер-класс «Учимся рисовать комикс». Пройдут для ребят и другие мастер-классы: «Поделки из глины», «Куклы из лент», «Оригами».

Приглашаются все желающие.



ключевые слова: библиотека акция
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