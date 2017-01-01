В Юрьевце под завалами сгоревшего дома найдено тело человека

Личность погибшего устанавливается





Сообщение о пожаре в деревянном частном доме на улице Гагарина в Юрьевце поступило в ночь на 18 апреля. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, наблюдалось горение дома на площади 80 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, под завалами было обнаружено тело человека. В настоящее время личность погибшего устанавливается, как и причина пожара.

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