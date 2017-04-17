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Новости

55 минут назад

Сотрудник ГИБДД толкает машины, а пассажиры - троллейбус

Новые ВИДЕО о снегопаде в Иванове

Пользователи социальных сетей выкладывают новые видео последствий снегопада, который обрушился сегодня на Иваново.
На одном из них сотрудник ГИБДД толкает автомобиль, освобождая дорогу, на другом - пассажиры пытаются сдвинуть с места троллейбус, чтобы не опоздать на работу.

Ранее на нашем сайте мы показали видео, где пассажиры маршрутки помогали "Газели" подняться в гору. 

Репортаж о снегопаде можно посмотреть ЗДЕСЬ.


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