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55 минут назад
Сотрудник ГИБДД толкает машины, а пассажиры - троллейбус
Новые ВИДЕО о снегопаде в Иванове
Пользователи социальных сетей выкладывают новые видео последствий снегопада, который обрушился сегодня на Иваново.
На одном из них сотрудник ГИБДД толкает автомобиль, освобождая дорогу, на другом - пассажиры пытаются сдвинуть с места троллейбус, чтобы не опоздать на работу.
Ранее на нашем сайте мы показали видео, где пассажиры маршрутки помогали "Газели" подняться в гору.
Репортаж о снегопаде можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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