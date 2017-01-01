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Новости

7 минут назад

Ивановским растениеводам оказали материальную поддержку

На очереди производители молока и животноводы

Сельхозпроизводителям Ивановской области направлена несвязанная поддержка в области растениеводства в объеме 60,7 млн рублей.

Данная господдержка предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.

Напомним, обеспечить доведение финансовых средств до аграриев в период подготовки к весеннему севу своевременно и в полном объеме поручил профильным ведомствам на заседании правительства региона губернатор Павел Коньков.

Директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев сообщил, что в апреле сельхозпроизводителям планируется перечислить средства государственной поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме более 97 млн рублей, поддержку племенного животноводства в сумме свыше 44 млн рублей, возмещение процентной ставки по кредитам, выданным до конца 2016 года, в сумме 15,6 млн рублей.

Общий объем средств, который планируется перечислить сельхозпроизводителям в апреле, составит свыше 217 млн рублей. Добавим, что с начала года хозяйствам области уже доведено 67,5 млн рублей.



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