Пассажиры напали на таксиста и угнали его машину

Суд приговорил злоумышленников к 6 и 10 годам лишения свободы





Преступление было совершено в конце августа 2016 года. Двое молодых людей ехали на такси из Иванова в Нижний Новгород. В Верхнеландеховском районе пассажиры попросили таксиста остановиться, после чего напали на него. Водителю удалось вырваться и убежать в лес. А нападавшие на его машине помчались в сторону Нижнего. Но на трассе не справились с управлением и вылетели в кювет.

«В ходе судебного разбирательства один из нападавших пытался взять всю вину на себя, выгораживая товарища, который, якобы, не бил таксиста, а пытался разнять дерущихся», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В итоге суд отправил одного из них на 6 лет в колонию строгого режима. Второго, с учетом его непогашенной судимости – на 10 лет.

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