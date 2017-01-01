В Ивановской области стартовала «Неделя добра»





Это всероссийская ежегодная акция, направленная на «концентрированную» помощь пожилым. Проводится в апреле. Волонтеры выбирают ветерана Великой отечественной войны, вдову ветерана - и оказывают посильную помощь. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы - воспитание подрастающего поколения.

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