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Новости

сегодня, 13:37

В Ивановской области стартовала «Неделя добра»


Это всероссийская ежегодная акция, направленная на «концентрированную» помощь пожилым. Проводится в апреле. Волонтеры выбирают ветерана Великой отечественной войны, вдову ветерана - и оказывают посильную помощь. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы - воспитание подрастающего поколения.



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