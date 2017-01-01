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Новости

23 минуты назад

Медицинские службы Ивановской области отмечают прирост обращений, связанных с травмами


Однако прирост не критичный, сообщает заместитель директора областного департамента здравоохранения Сергей Аминодов. Есть случаи, когда кареты скорой помощи застревали в снегу. Жалоб от пациентов на опоздания бригад не поступало.



ключевые слова: травма медпомощь
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									Медведь								
							
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