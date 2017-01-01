Медицинские службы Ивановской области отмечают прирост обращений, связанных с травмами





Однако прирост не критичный, сообщает заместитель директора областного департамента здравоохранения Сергей Аминодов. Есть случаи, когда кареты скорой помощи застревали в снегу. Жалоб от пациентов на опоздания бригад не поступало.

поделиться ссылкой:

