29-летний житель Ивановской области отрубил голову 54-летнему знакомому

Возбуждено уголовное дело





Жуткое убийство произошло 13 апреля 2017 года в Родниках. Как нам сообщили в региональном УМВД, в одном из домов на 2-й Сокеринской улице трое приятелей распивали спиртное. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В результате 29-летний гость схватил топор и нанес им своему 54-летнему собутыльнику удар по шее. А затем, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, «отчленил голову потерпевшего от тела».

Убийца задержан и заключен под стражу. Ведется следствие.

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