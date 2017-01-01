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50 минут назад
29-летний житель Ивановской области отрубил голову 54-летнему знакомому
Возбуждено уголовное дело
Жуткое убийство произошло 13 апреля 2017 года в Родниках. Как нам сообщили в региональном УМВД, в одном из домов на 2-й Сокеринской улице трое приятелей распивали спиртное. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В результате 29-летний гость схватил топор и нанес им своему 54-летнему собутыльнику удар по шее. А затем, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, «отчленил голову потерпевшего от тела».
Убийца задержан и заключен под стражу. Ведется следствие.
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- Снайпер7 минут назадРазве это приятели? Это собутыльники.