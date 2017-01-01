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В Ивановской области мужчина на охоте выстрелил из ружья в своего приятеля
Пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы и руки
Инцидент произошел в лесу около деревни Кочкино Палехского района. В 42-летнего мужчину дробовым зарядом выстрелил его приятель во время охоты. Случайно. Пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы и руки. Сейчас по факту неосторожного обращения с оружием сотрудники полиции проводят проверку.
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- Медведь59 минут назадБухали? - Отберут лицензию, будет без ружья дичь ловить, капканами... на утку 8)