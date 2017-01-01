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Новости

сегодня, 12:21

В Ивановской области мужчина на охоте выстрелил из ружья в своего приятеля

Пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы и руки


Инцидент произошел в лесу около деревни Кочкино Палехского района. В 42-летнего мужчину дробовым зарядом выстрелил его приятель во время охоты. Случайно. Пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы и руки. Сейчас по факту неосторожного обращения с оружием сотрудники полиции проводят проверку.



ключевые слова: охота ружье ранение полиция
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									Медведь								
							
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  • 59 минут назад
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							Бухали? - Отберут лицензию, будет без ружья дичь ловить, капканами... на утку 8)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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