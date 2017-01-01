В Ивановской области мужчина на охоте выстрелил из ружья в своего приятеля

Пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы и руки





Инцидент произошел в лесу около деревни Кочкино Палехского района. В 42-летнего мужчину дробовым зарядом выстрелил его приятель во время охоты. Случайно. Пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы и руки. Сейчас по факту неосторожного обращения с оружием сотрудники полиции проводят проверку.

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