В связи со смертью подростка в детской обльнице возбуждено уголовное дело





По факту смерти 17-летней девушки в областной детской клинической больнице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, в декабре 2016 года девушка проходила лечение в областной детской клинической больнице, где 24 декабря 2016 года скончалась. «Согласно акту внеплановой документарной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента здравоохранения Ивановской области имеются нарушения оказания медицинской помощи несовершеннолетней, отмечается отсутствие системности наблюдения подростка, недооценка тяжести состояния здоровья пациентки», - говорится в сообщении СУ СКР.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

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