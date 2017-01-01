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Новости

сегодня, 12:11

В связи со смертью подростка в детской обльнице возбуждено уголовное дело


По факту смерти 17-летней девушки в областной детской клинической больнице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, в декабре 2016 года девушка проходила лечение в областной детской клинической больнице, где 24 декабря 2016 года скончалась. «Согласно акту внеплановой документарной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента здравоохранения Ивановской области имеются нарушения оказания медицинской помощи несовершеннолетней, отмечается отсутствие системности наблюдения подростка, недооценка тяжести состояния здоровья пациентки», - говорится в сообщении СУ СКР.

В настоящее время по уголовному  делу проводятся следственные действия.



ключевые слова: больница подросток смерть следствие
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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							Просьба уточнить все-таки где умерла девушка: в Областной клинической больнице или в Областной детской клинической больнице. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Спасибо за оперативность.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 56 минут назад
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							Жертва ЕГЭ
    
Таких специалистов вырастили, хоть вообще туда не соваться. бабка на болоте травками вылечит, а эти путевку на тот свет только выдадут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 30 минут назад
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							7гор.больницу еще проверьте.взрослое терапевтическое отделение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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