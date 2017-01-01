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Новости

7 минут назад

Ивановские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы


В связи с обильным снегопадом коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает мэрия.

На механизированную уборку проезжей части направлена специализированная техника. Снегопад начался в 06.40, усиление - в 07.30. С 07.20 проводится обработка опасных участков.



ключевые слова: снегопад дороги улицы уборка
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