Новости
7 минут назад
Ивановские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
В связи с обильным снегопадом коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает мэрия.
На механизированную уборку проезжей части направлена специализированная техника. Снегопад начался в 06.40, усиление - в 07.30. С 07.20 проводится обработка опасных участков.
- оцените новость:
-
(0)
- 114
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации