Ивановские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы





В связи с обильным снегопадом коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает мэрия.

На механизированную уборку проезжей части направлена специализированная техника. Снегопад начался в 06.40, усиление - в 07.30. С 07.20 проводится обработка опасных участков.

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