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15 минут назад
В Иванове состоится открытое первенство города по конному спорту
22-23 апреля на базе ивановской спортшколы №11 пройдет открытое первенство города по конному спорту. Предполагается участие более 60 спортсменов из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областей. В программу соревнований входят выездка и конкур.
ключевые слова: конный спорт
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