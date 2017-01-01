В Иванове состоится открытое первенство города по конному спорту





22-23 апреля на базе ивановской спортшколы №11 пройдет открытое первенство города по конному спорту. Предполагается участие более 60 спортсменов из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областей. В программу соревнований входят выездка и конкур.

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