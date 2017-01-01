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Новости

37 минут назад

Три человека пострадали в столкновении грузовика и микроавтобуса в Ивановской области

ФОТО


Автоавария произошла 14 апреля около половины 10 утра. На регулируемом перекрестке автодорог Иваново-Ярославль и Писцово-Комсомольск столкнулись грузовой автомобиль «МАЗ» и микроавтобус «Форд Транзит».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали три человека:

- пассажирка автобуса «Форд Транзит», женщина 1980 г.р., с ушибом нижней челюсти, грудной клетки, голени доставлена в ЦРБ г. Комсомольск;

- пассажирка автобуса «Форд Транзит», женщина 1984 г.р, с переломом руки, травмой клетки доставлена в ОКБ г. Иваново;

- водитель автобуса «Форд Транзит», мужчина 1980 г.р. с ушибом губы и нижней голени после медпомощи оставлен на месте.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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