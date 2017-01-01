В Вичуге у 19-летней мамы украли детскую коляску

Полиция разыскивает злоумышленника





19-летняя жительница Вичуги обратилась в полицию с заявлением. Из подъезда ее дома на улице Богдана Хмельницкого украли оставленную без присмотра детскую прогулочную коляску. По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает преступника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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