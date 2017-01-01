В Ивановской области водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка

Пострадавшего мальчика госпитализировали

ДТП случилось сегодня в Родниковском районе. Об обстоятельствах произошедшего сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области:

«…водитель легкового автомобиля припарковался на обочине. Мужчина вышел из-за руля и отправился на противоположную сторону дороги, где остановилась машина его приятеля. В салоне автомашины оставался его трёх летний сын. Мальчик не стал дожидаться отца и, покинув салон, пошел вслед за ним через дорогу. Для водителя следовавшей по трассе автомашины "Тойота" появление ребёнка на дороге стало неожиданностью - мальчик вышел из-за припаркованного автомобиля. В результате иномарка задела трёхлетнего мальчика, который, к счастью, отделался ушибами. Врачи приняли решение о госпитализации попавшего в ДТП ребёнка».

Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

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