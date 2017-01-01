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Новости

сегодня, 19:25

Поджигатели травы в Ясюнихе стали виновниками крупного пожара

ФОТО

В районе местечке Ясюниха в Иванове зафиксированы очаги возгорания травы.  Поджигатели не ожидали, что огонь распространится быстро и перекинется на деревья. 
Пожарные организуют тушение пожара.



Как предупреждают в МЧС, горение травы развивается стремительно и создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам линий электропередач.  Если огонь перекидывается на деревья пламя будет погасить в разы труднее.
Пал травы вреден для здоровья человека и окружающей среды. Образующийся от горения смог, попадая в дыхательные пути, вызывает аллергические реакции и обострение хронических заболеваний, страдают слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. Опасному воздействию особенно подвержены маленькие дети. Выжигание травы пагубно влияет и на плодородие почвы, губит молодую растительность и огромное количество насекомых и полевых животных. 



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