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Новости

сегодня, 18:04

В Иванове высадят 1000 деревьев к 9 мая, если мы все проголосуем по ссылке

ВИДЕО
Одна из компаний на рынке питомников растений проводит социальную акцию - "Аллея славы".
По условиям этой акции компания обязуется высадить 9 тысяч деревьев в 9-ти городах России, которые до 20 апреля наберут наибольшее количество голосов интернет-пользователей. 
20 апреля определяется город-победитель, 25 апреля - определяется место, где должна быть высажена аллея славы, утверждается место и время посадки. Компания доставляет деревья и с помощью горожан высаживает 1000 деревьев.

На 18:00 16 апреля  город Иваново - на 6 месте, то есть имеет все шансы победить в конкурсе. 
Однако  впереди - еще почти 4 дня голосования. Для закрепления результата нужно пройти по ССЫЛКЕ и проголосовать за Иваново. 
За "недобросовестные клики", которые были сгенерированы специальными программами, ряд городов были лишены права голосовать. 


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									жилец								
							
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  • 45 минут назад
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							Проголосовал, надеюсь победим, а то только "кронируют" до пеньков всё и на месте "кронирования" на газонах вырастают как грибы новые машины.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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