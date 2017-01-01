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сегодня, 18:04
В Иванове высадят 1000 деревьев к 9 мая, если мы все проголосуем по ссылке
ВИДЕООдна из компаний на рынке питомников растений проводит социальную акцию - "Аллея славы".
По условиям этой акции компания обязуется высадить 9 тысяч деревьев в 9-ти городах России, которые до 20 апреля наберут наибольшее количество голосов интернет-пользователей.
20 апреля определяется город-победитель, 25 апреля - определяется место, где должна быть высажена аллея славы, утверждается место и время посадки. Компания доставляет деревья и с помощью горожан высаживает 1000 деревьев.
На 18:00 16 апреля город Иваново - на 6 месте, то есть имеет все шансы победить в конкурсе.
Однако впереди - еще почти 4 дня голосования. Для закрепления результата нужно пройти по ССЫЛКЕ и проголосовать за Иваново.
За "недобросовестные клики", которые были сгенерированы специальными программами, ряд городов были лишены права голосовать.
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Комментарии (1)
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- жилец45 минут назадПроголосовал, надеюсь победим, а то только "кронируют" до пеньков всё и на месте "кронирования" на газонах вырастают как грибы новые машины.