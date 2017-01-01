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41 минуту назад
В Иванове прошел показ фильма «Немцов»
Специально для этого в облцентр приехал известный оппозиционер Илья Яшин - ФОТО
Конференц-зал ивановской гостиницы «Турист» был заполнен примерно на 2/3. Перед началом показа выступили люди, лично знавшие Бориса Немцова: Сергей Колесов, Андрей Кабанов, Александр Румянцев и политик федерального уровня Илья Яшин. Какого-то открытого интереса правоохранительные органы к встрече не выказали.
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Комментарии (2)
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- Alex_UUU Alex_UUU37 минут назадЧувствуется, что НОДу не заплатили, поэтому они и не бесчинствовали.
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- ivan_535 минут назадтебе то заплатили за комментарий?
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