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Новости

41 минуту назад

В Иванове прошел показ фильма «Немцов»

Специально для этого в облцентр приехал известный оппозиционер Илья Яшин - ФОТО


Конференц-зал ивановской гостиницы «Турист» был заполнен примерно на 2/3. Перед началом показа выступили люди, лично знавшие Бориса Немцова: Сергей Колесов, Андрей Кабанов, Александр Румянцев и политик федерального уровня Илья Яшин. Какого-то открытого интереса правоохранительные органы к встрече не выказали.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
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  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Чувствуется, что НОДу не заплатили, поэтому они и не бесчинствовали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • 35 минут назад
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										-1
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							тебе то заплатили за комментарий? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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