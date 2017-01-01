В Иванове прошел показ фильма «Немцов»

Специально для этого в облцентр приехал известный оппозиционер Илья Яшин - ФОТО





Конференц-зал ивановской гостиницы «Турист» был заполнен примерно на 2/3. Перед началом показа выступили люди, лично знавшие Бориса Немцова: Сергей Колесов, Андрей Кабанов, Александр Румянцев и политик федерального уровня Илья Яшин. Какого-то открытого интереса правоохранительные органы к встрече не выказали.

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