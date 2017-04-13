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сегодня, 17:51
Ивановским старшеклассникам предложили выиграть 300 тысяч рублей за прочтение литературного отрывка вслух
С 13 по 20 апреля на сайте biblioring.ru проходит регистрация старшеклассников, желающих участвовать в Чемпионате России по чтению вслух «Страница 17».
По правилам, старшеклассники должны будут прочитать без подготовки отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы, заранее подготовленные организаторами.
Выступления ребят запишут на видео, после чего ролики выложат в группе «Страницы 17» в социальной сети "ВКонтакте".
В финал выйдет 10 старшеклассников, чьи выступления наберут больше всего голосов-лайков. Проголосовать за ребят смогут все жители Иванова.
Регистрация на сайте biblioring.ru открыта с 13 по 20 апреля. Участие в чемпионате бесплатное.
21-23 апреля пройдут отборочные туры в центре дополнительного образования Перспектива (г.Иваново, ул. Б.Воробьевская, 6).
Финал пройдет там же в Перспективе 5 мая в 18 часов. Оценивать выступления будет жюри.
Победитель «Страницы 17» в Иванове получит в подарок 30 книг от издательской группы «Эксмо-АСТ».
Кроме того, он примет участие в региональном полуфинале в Туле, четверо финалистов которого поедут в Москву сражаться за титул чемпиона России по чтению вслух.
Главный приз Чемпионата – 300 тысяч рублей.
Чемпионат проводится Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» в более чем 20 субъектах Российской федерации.
Более подробно о чемпионате рассказывает один из его организаторов в Иванове - Мария Ауге - в программе "АКТУАЛЬНО".
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