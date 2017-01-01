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Новости

сегодня, 15:03

Сразу после Пасхи в Иванове пройдет массовая проверка водителей


В понедельник, 17 апреля, на территории областного центра пройдет массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД будут выявлять у автомобилистов признаки алкогольного опьянения.

Телефон доверия УГИБДД УМВД России по Ивановской области: 37-55-34, дежурная часть ГИБДД – 30-44-35, 32-50-38.



ключевые слова: водители ГИБДД массовая проверка
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