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сегодня, 15:03
Сразу после Пасхи в Иванове пройдет массовая проверка водителей
В понедельник, 17 апреля, на территории областного центра пройдет массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД будут выявлять у автомобилистов признаки алкогольного опьянения.
Телефон доверия УГИБДД УМВД России по Ивановской области: 37-55-34, дежурная часть ГИБДД – 30-44-35, 32-50-38.
ключевые слова: водители ГИБДД массовая проверка
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