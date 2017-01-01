Кто украл сотни миллионов рублей, предназначенные на ледовую арену и бассейн в Иванове

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- что это за резиденция в Плесе , которую раньше называли дачей премьер-министра Медведева? Теперь ответственные лица утверждают, что он к ней не имеет никакого отношения, а попасть туда могут и бизнесмены, и общественные деятели;

- транспортная революция в Иванове: показываем наглядно, как изменятся в Иванове маршруты и победит ли троллейбус маршрутки;

- мы покажем недостроенную ледовую арену и бассейн в Иванове. На них потратили сотни миллионов рублей, но так и не построили. Ни бассейна, ни ледовой арены, ни денег. Мы нашли людей, которых нанимали для показухи на один день. Разумеется, они ничего не строили, а просто создавали вид для проверяющих. Заплатили им за это тысячу рублей. Объект сейчас закрыт - с улицы ничего не видно, но мы сняли его сверху - зрители могут сами увидеть, как пропадают государственные деньги.



ВЫХОДЫ В ЭФИР:



18:00;

18:30;

19:00;

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