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41 минуту назад
Кто украл сотни миллионов рублей, предназначенные на ледовую арену и бассейн в Иванове
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В эту субботу, 15 апреля смотрите новый выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги"
В программе:
- что это за резиденция в Плесе, которую раньше называли дачей премьер-министра Медведева? Теперь ответственные лица утверждают, что он к ней не имеет никакого отношения, а попасть туда могут и бизнесмены, и общественные деятели;на телеканале «БАРС»: СБ, 18:00;
- транспортная революция в Иванове: показываем наглядно, как изменятся в Иванове маршруты и победит ли троллейбус маршрутки;
- мы покажем недостроенную ледовую арену и бассейн в Иванове. На них потратили сотни миллионов рублей, но так и не построили. Ни бассейна, ни ледовой арены, ни денег. Мы нашли людей, которых нанимали для показухи на один день. Разумеется, они ничего не строили, а просто создавали вид для проверяющих. Заплатили им за это тысячу рублей. Объект сейчас закрыт - с улицы ничего не видно, но мы сняли его сверху - зрители могут сами увидеть, как пропадают государственные деньги.
ВЫХОДЫ В ЭФИР:
- транспортная революция в Иванове: показываем наглядно, как изменятся в Иванове маршруты и победит ли троллейбус маршрутки;
- мы покажем недостроенную ледовую арену и бассейн в Иванове. На них потратили сотни миллионов рублей, но так и не построили. Ни бассейна, ни ледовой арены, ни денег. Мы нашли людей, которых нанимали для показухи на один день. Разумеется, они ничего не строили, а просто создавали вид для проверяющих. Заплатили им за это тысячу рублей. Объект сейчас закрыт - с улицы ничего не видно, но мы сняли его сверху - зрители могут сами увидеть, как пропадают государственные деньги.
ВЫХОДЫ В ЭФИР:
повторы: 21:00, 24:00; ВС – 18:00, 21:00, 24:00; ПН – 08:00, 10:30, 13:30, 18:30, 20:00.
на телеканале «7х7/ТВЦ»: СБ, 18:30;
повторы ПН – 18:30.
на телеканале «ТНТ/Барс»: СБ, 19:00;
повторы: ВС - 08:30; ПН – 07:30, 20:00.
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