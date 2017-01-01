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сегодня, 13:31
72-летний житель Ивановской области попался на краже крышек от канализационных люков
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Чугунная и металлическая крышки от канализационных люков исчезли на улице Хлебникова в поселке Савино. Осмотрев место происшествия и опросив вероятных свидетелей произошедшего, полицейские установили личность подозреваемого в краже и задержали его.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 72-летний мужчина. Похищенное у него изъято. В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ключевые слова: канализационный люк крышка кража полиция
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