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Новости

сегодня, 13:02

В Ивановской области ревнивец укусил сожительницу за нос и сжег ее квартиру

Злоумышленник задержан полицией


В квартире двухэтажного дома на 2-ой Нагорной улице в Шуе произошел пожар. Огонь повредил 12 квадратных метров жилплощади и мебель. Потерпевшая – 31-летняя шуянка – рассказала полицейским, что накануне возгорания между ней и ее 26-летним сожителем произошел семейный конфликт. Ссора возникла на почве ревности, когда супруг услышал, что жена кокетничала по телефону с другим мужчиной. Как выяснили полицейские, во время размолвки мужчина укусил супругу за нос и намеренно, тайком спрятал в подушку зажжённую сигарету, после чего скрылся.

В настоящее время подозреваемый в поджоге задержан. В содеянном молодой человек признался и написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

ключевые слова: сожители семейный конфликт поджог полиция
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