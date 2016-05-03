Семьи двух ивановских сенаторов заработали в 2016 году 208 млн рублей



С доходами ивановских депутатов Госдумы ознакомиться



Сенаторы от Ивановской области Валерий Васильев и Владимир Бочков вместе со своими супругами получили в 2016 году общий доход в размере 208,7 млн.руб. на две семьи, что на 1,5 млн.руб. больше, чем в 2015 году (206,2 млн.руб. на две семьи). Опубликованы декларации о доходах членов Совета Федерации РФ за 2016 год.С доходами ивановских депутатов Госдумы ознакомиться ЗДЕСЬ Сенаторы от Ивановской области Валерий Васильев и Владимир Бочков вместе со своими супругами получили в 2016 году общий доход в размере 208,7 млн.руб. на две семьи, что на 1,5 млн.руб. больше, чем в 2015 году (206,2 млн.руб. на две семьи).

Правда, у семьи Бочковых доходы выросли с 43,5 до 75,2 млн.руб.

А вот у семьи Васильевых - упали со 162,6 до 133,4 млн.руб.

Структура собственности изменилась незначительно.



Владимир БОЧКОВ

Доход – 4.961.384 руб. (в 2015 - 5 млн руб., в 2014 – 4,1 млн. руб.)

У супруги – 70.306.455 руб. (в 2015 – 38,5 млн. руб., в 2014 – 32 млн. руб.)

В пользовании находятся две квартиры 111.1 кв.м. и 144.3 кв.м., у супруги в пользовании земельный участок 364 кв.м.

У супруги сенатора в собственности:

- 4 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (884 кв.м., 1042 кв.м., 1201 кв.м., 1427 кв.м.);

- 3 жилых дома (154.80 кв.м., 520,5 кв.м.) (в декларации 2015 года был еще дом в 56 кв.м.)

- 4 квартиры (49,9 кв.м, 112,3 кв.м., 140,9 кв.м., 144,3 кв.м.) В декларации-2015 была еще одна квартира – 71,8 кв.м.

- 2 помещения в доле 1/23 (по 790 кв.м.)

- 5 автомобилей «Ауди А8Л», «БМВ Икс 5 М5ОД», «Лексус Р Икс 350», «Лэнд Ровер Рейндж Ровер». Бывшие в декларации-2015 «Фольксваген Мультивэн» и «Ауди Ку 5» заменил «Мерседес-Бенц V 250 D 4 MATIC»



Валерий ВАСИЛЬЕВ

Доход – 5.441.210 руб., (в 2015 - 49,3 млн.руб., в 2014 – 4,7 млн.руб.)

Доход супруги – 128.010.316 руб. (в 2015 – 113,3 млн.руб., в 2014 – 61,6 млн. руб.)

У сенатора в собственности:

- 3 земельных участка (1142 кв.м., 5460 кв.м., 6897 кв.м.) В 2014 году было 6.

- 6 жилых домов (18,8 кв.м, 128 кв.м, 135,9 кв.м., 140,8 кв.м., 369,4 кв.м., 517,6 кв.м.) В декларации-2014 было 7 домов.

- 3 нежилых здания (11,8 кв.м., 20,6 кв.м., 52,7 кв.м.), котельная 16,6 кв.м. и баня 67,5 кв.м.

У Васильева в пользовании земельный участок в 1500 кв.м. и две квартиры 77,9 кв.м. и 165,1 кв.м.

У супруги в собственности:

- 10 земельных участков, большинство – под индивидуальное жилищное строительство (553 кв.м., 602 кв.м., 995 кв.м., 1100 кв.м., 1109 кв.м., 2727 кв.м., 3397 кв.м., 5257 кв.м., 10822 кв.м., 72324 кв.м.) еще два участка (1651 кв.м., 814 кв.м.) – в пользовании «под оздоровительный лагерь»;

- 5 жилых домов (35 кв.м, 147,1 кв.м, 429,7 кв.м, 576,9 кв.м, 781,6 кв.м). В декларации-2015 было 9 домов.

- 4 квартиры (77,9 кв.м, 115,7 кв.м, 116,9 кв.м, 165,1 кв.м);

- ряд нежилых зданий, скважина, баня, котельная – 22 наименования;

- 2 автомобиля – «Мицубиси Паджеро» и «Порше Кайенн S»

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