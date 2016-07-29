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Новости

сегодня, 21:30

Бывшему главе города Иваново Алексею Хохлову выдали в Москве квартиру

У трех ивановских депутатов Госдумы уменьшились доходы

Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственной Думы РФ за 2016 год.
С доходами ивановских сенаторов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Публикуем рейтинг доходов ивановских депутатов. Структура собственности практически не изменилась по сравнению с 2015 годом.

Юрий СМИРНОВ
Сумма доходов за 2016 год -  20.674.931 руб. (в 2015 – 33,8 млн. руб.), у супруги - 140.229.708 руб. В собственности семьи: 3 жилых дома 383,7 кв.м., 422,8 кв.м. (Ивановская обл.); 732,5 кв.м. (Московская область, долевая собственность); 5 квартир: 75,1 кв.м. (Москва), 174,1 кв.м., 177,2 кв.м., 138,9 кв.м., 148,6 кв.м.; автомобиль NISSAN X-TRAIL (2011 г.); 4 земельных участка: 7359 кв.м. (Ивановская обл.), 3313 кв.м., (Московская обл.), 8450 кв.м., 943 кв.м. Имеется также 7 объектов «иного недвижимого имущества»: 766,1 кв.м., 10 кв.м., 13,3 кв.м., 18,1 кв.м., 23,6 кв.м., 16,2 кв.м., 19,9 кв.м. 

Валерий ИВАНОВ
Сумма доходов за 2016 год – 4.958.518 руб., (в 2015 – 5,1 млн. руб.), у супруги - 1.487.760 руб.
В собственности семьи 3 квартиры 37,6 кв.м, 60,5 кв.м. (Ивановская обл.); 66,6 кв.м. (Москва); 2 жилых дома 48,1 кв.м., 78 кв.м и 2 земельных участка 404,7 кв.м., 664 кв.м. в Ивановской обл., гаражный бокс в Москве 16,3 кв.м.; 2 автомобиля - «Фольксваген Пассат» и AUDI Q5 (2015 г.)

Алексей ХОХЛОВ, бывший глава города Иванова
Общая сумма доходов за 2016 год - 3.120.022 руб. (в 2015 -  4,3 млн. руб.), у супруги -   2.046.351 руб.
В собственности с супругой 3 жилых дома - в Костромской области 70,7 кв.м.;  а также 51,7 кв.м., 134,4 кв.м.; 9 земельных участков: 11627 кв.м. (Ивановская обл.),  2029 кв.м., 7687 кв.м., 1700 кв.м. (Костромская обл., ) 400 кв.м., 2140 кв.м., 1500 кв.м., 241383 кв.м., 482271 кв.м., автомобили LAND ROVER RANGE ROVER (2006 г.), УАЗ-3159 (2003 г.), прицеп, мотолодка "Крым" (1972 г.). Имеется также 3 объекта «иного недвижимого имущества»: 82,5 кв.м.,  8119,6 кв.м., 4772,1 кв.м. (цеха завода)  
У супруги дополнительно квартира 110кв.м.
Кроме того Хохлову была выдана в наем на срок полномочий депутата квартира в Москве 87,9 кв.м.

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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 1 минуту назад
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							  Учитывая общие суммы доходов нашей тройки депутатов особо выделять доход, полученный только от государственной службы, становится как-то даже не актуально  и не серьёзно (даже на фоне средней з/п по региону). Особенно у депутата Ю. Смирнова.
    
   Вот бы ещё знать о расходах семей за год: на что деньги тратят, в каком активе прибыло, в каком убыло, сколько потрачено на благотворительность и т.д. 
    
Это бы дало их представительскую характеристику того, чем они вообще "дышат": только миром условно чистогана или реальными и духовным стремлением хоть что-то изменить в лучшую сторону на нашей родине Первого совета и области.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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