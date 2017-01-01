ТОП-5 новостей региона за неделю, которые вы могли пропустить

С 10 по 14 апреля 2017 года

На минувшей рабочей неделе, с 10 по 14 апреля, в Ивановской области, как, впрочем, на неделе практически любой, было немало событий. Хороших и плохих, интересных и не очень, важных и буднично-проходных. Всегда бывает интересно составить рейтинг наиболее значимых из них, наиболее громких, резонансных, выделяющихся. Правда, версий такого Топа будет столько, сколько и составителей рейтинга. Это, конечно, все равно интересно, и время от времени мы даем в программе «Губерния. Итоги» нашу, «барсовскую», версию недельного рейтинга.

Но сейчас мы предлагаем полностью отойти от субъективности и заглянуть в зеркало, которое покажет, какие новости Ивановской области на минувшей неделе оказались наиболее популярными у читателей сайта IvanovoNews. А отследить это очень легко – по количеству просмотров и комментариев.

Новостной Топ-5: 10-14 апреля 2017г.

ПО ПРОСМОТРАМ:

1. Многоквартирный дом в Иванове дал трещину: не исключена угроза обрушения. Решается вопрос об эвакуации жильцов – ФОТО (8780)

2. Жуткое ДТП на трассе в Ивановской области: один погиб, шестеро пострадали – ФОТО (8260)

3. Ивановское кладбище затопило – ФОТО (7247)

4. СУПЕР АВТОНАГЛОСТЬ В ИВАНОВЕ: через двойную сплошную на красный (6663)

5. В Ивановской области двое молодых людей зарезали женщину и ее сына. Уголовное дело о двойном убийстве расследовано и в ближайшее время буден направлено в суд (6282)

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1. Елисеев: «То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача». Руководитель фонда «ДАР» рассказал, что в Миловке, кроме Медведева, отдыхают «...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели». (41)

2. Активисты ЛГБТ-движения будут добиваться проведения гей-парада в Иванове через Верховный суд (29)

3. «Имидж-фактор»: уровень недовольных в области за год снизился на 13%. Число недовольных превышает 2/3 опрошенных (24)

4. Депутаты облдумы возьмутся за ивановских вейперов (25)

5. Водитель «семерки», столкнувшийся на встречке с «Ладой Вестой» на трассе Иваново-Родники, погиб на месте. С травмами головы и множественными переломами госпитализирована пассажирка – ФОТО (22)

Наиболее популярной с начала года оказалась новость: «Крупный пожар на территории мебельного комбината в Иванове. Горит производство перчаток - ФОТО, ВИДЕО» (26 348 просмотров).

Наиболее комментируемой – «Около 50 митингующих на площади Ленина в Иванове потребовали создать Зоополицию» (126 комментариев)

Данные рейтинга – по состоянию на 14 апреля 2017 года, 21.40.

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