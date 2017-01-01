ПОСЛУШАЙТЕ! Бесценные чиновничьи кадры: каста неприкасаемых?

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Незаменимые есть! Еще одно подтверждение пришло из администрации Пучежского района. Буквально месяц назад прокуратура сообщала, что первый зам районного главы Денис Маслов уволен. За нарушение антикоррупционного законодательства. Не указал в декларации 6 миллионов рублей. А он, оказывается, преспокойненько работает.

Почему? А также кого еще из чиновников региона при желании можно причислить к своего рода касте неприкасаемых – в комментарии Валентины Перекрестовой.

156-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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