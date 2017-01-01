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Новости

сегодня, 18:46

В субботу в Ивановской области ожидается снег с дождем


Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, в субботу, 15 апреля, на территории Ивановской области будет облачно. Местами – небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер - западный 7-12 м/с. Ночью по области -4˚С…+1˚С. Днем - 0˚С...+5˚С.




ключевые слова: погода прогноз снег дождь
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 30 минут назад
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							Ну наконец то "уберутся" с дорог любители летней резины,
    
в Питере 10-15см снега - сугробы намело, джамшуты-дворники лютуют
    

    
А что не написали - что следующая неделя будет вся такая?
    
Да - снегу быть!
    

    
С пасхой!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									qwe37								
							
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  • 19 минут назад
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							летняя резина- это выход из идиотской ситуации, в виде наклейки Ш								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16 минут назад
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							Наклейка не убережет от заноса и попадания под встречку, пользуйтесь общественным транспортом, это дешевле чем потом сотку за ремонт отдавать, да не дай бог еще кому то Майбах ремонтировать, квартиру продать - все равно денег не хватит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"
				
сегодня, 10:16

				

				Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача" 
								

					Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели". 				

				

	    			
    
	    				
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