В субботу в Ивановской области ожидается снег с дождем





Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, в субботу, 15 апреля, на территории Ивановской области будет облачно. Местами – небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер - западный 7-12 м/с. Ночью по области -4˚С…+1˚С. Днем - 0˚С...+5˚С.





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