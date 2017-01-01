В Иванове здание бывшего студенческого общежития приходит в негодность

Руководство вуза от комментариев отказалось - ФОТО





На улице Ноздрина в областном центре постепенно приходит в негодность здание бывшего общежития ивановского политеха. И это очень беспокоит местных жителей.

Вот так (см. фото) выглядит это пятиэтажное строение. Стены испещрены различными надписями и граффити. Окна выбиты. Судя по следам, здание пережило пожар. Возможно не один. По версии местных жителей, это может повториться вновь, потому что в окна здания частенько залезает молодёжь и там устраивает посиделки со спиртным.

Здание принадлежит ивановскому политеху. Почему оно оказалось в таком состоянии и какова его дальнейшая судьба, руководство вуза не посчитало нужным ответить на эти вопросы, заданные нашим корреспондентом.

поделиться ссылкой:

