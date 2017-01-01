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В Иванове здание бывшего студенческого общежития приходит в негодность
Руководство вуза от комментариев отказалось - ФОТО
На улице Ноздрина в областном центре постепенно приходит в негодность здание бывшего общежития ивановского политеха. И это очень беспокоит местных жителей.
Вот так (см. фото) выглядит это пятиэтажное строение. Стены испещрены различными надписями и граффити. Окна выбиты. Судя по следам, здание пережило пожар. Возможно не один. По версии местных жителей, это может повториться вновь, потому что в окна здания частенько залезает молодёжь и там устраивает посиделки со спиртным.
Здание принадлежит ивановскому политеху. Почему оно оказалось в таком состоянии и какова его дальнейшая судьба, руководство вуза не посчитало нужным ответить на эти вопросы, заданные нашим корреспондентом.
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Комментарии (3)
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- жигулини12 минут назадЗдесь случайно боевые действия не проходили как в Дыныры и Лыныры?
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- абамка3 минуты назадконечно это дело рук госдепа!вот какие вам ещё нужны доказательства что американцы разваливают россиюшку!все доказательства на фотках и не говорите что не видели))
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- dmitriy3 минуты назадПи..дец...первая любовь..первый секс...хорошие друзья...и 2 высших образования выглядят сегодня вот так
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