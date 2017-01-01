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Новости

20 минут назад

В Иванове здание бывшего студенческого общежития приходит в негодность

Руководство вуза от комментариев отказалось - ФОТО


На улице Ноздрина в областном центре постепенно приходит в негодность здание бывшего общежития ивановского политеха. И это очень беспокоит местных жителей.

Вот так (см. фото) выглядит это пятиэтажное строение. Стены испещрены различными надписями и граффити. Окна выбиты. Судя по следам, здание пережило пожар. Возможно не один. По версии местных жителей, это может повториться вновь, потому что в окна здания частенько залезает молодёжь и там устраивает посиделки со спиртным.

Здание принадлежит ивановскому политеху. Почему оно оказалось в таком состоянии и какова его дальнейшая судьба, руководство вуза не посчитало нужным ответить на эти вопросы, заданные нашим корреспондентом.



ключевые слова: общежитие здание
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									жигулини								
							
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  • 12 минут назад
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							Здесь случайно боевые действия не проходили как в Дыныры и Лыныры?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									абамка								
							
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  • 3 минуты назад
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							конечно это дело рук госдепа!вот какие вам ещё нужны доказательства что американцы разваливают россиюшку!все доказательства на фотках и не говорите что не видели))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dmitriy								
							
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							Пи..дец...первая любовь..первый секс...хорошие друзья...и 2 высших образования выглядят сегодня вот так								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:16

				

				Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача" 
								

					Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели". 				

				

	    			
    
	    				
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