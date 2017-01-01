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Объявлено начало пожароопасного сезона в лесах Ивановской области
В лесах Ивановской области объявлено начало пожароопасного сезона. Все силы и средства лесничеств, регионального Центра по охране лесов и арендаторов лесных участков приводятся в режим полной готовности к тушению лесных пожаров.
С 15 апреля сотрудники Центра совместно с лесными инспекторами приступят к патрулированию лесных участков для выявления и ликвидации очагов возгораний.
Основной причиной возникновения лесных пожаров в весенний период остаётся выжигание сухой травяной растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам. Травяные пожары способны быстро распространяться на большие площади.
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству предупреждает, что выжигание сухой травяной растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях запрещается.
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