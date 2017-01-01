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Пьяный кинешемец угнал привезенную на ремонт машину
После небольшой погони злоумышленника задержали сотрудники ДПС
13 апреля в Кинешме во время патрулирования экипаж ДПС заметил двигавшийся по дороге автомобиль «Мазда», который вызвал у инспекторов подозрения. Требование остановиться водитель проигнорировал. Дорожные полицейские начали преследование, и в результате на улице 12 Декабря задержали водителя.
У 63-летнего мужчина, сидевшего за рулем, были признаки алкогольного опьянения. Проверив водителя по базе, инспекторы выяснили, что ранее он уже был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Также на момент задержания документов на автомобиль у него при себе не имелось. Нарушителя доставили в отдел полиции.
Там выяснилось, что «Мазду» мужчина угнал. Как рассказал задержанный, он распивал спиртные напитки со своим другом, которому накануне пригнали в мастерскую автомобиль для ремонта. Во время распития алкоголя друг уснул, а задержанный решил покататься на чужой «тачке».
Хозяйка транспортного средства написала заявление об угоне. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины сразу двух уголовных дел, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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- vofchikсегодня, 17:38Ну в тюрьме и подохнет.
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