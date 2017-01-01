Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:30

Пьяный кинешемец угнал привезенную на ремонт машину

После небольшой погони злоумышленника задержали сотрудники ДПС


13 апреля в Кинешме во время патрулирования экипаж ДПС заметил двигавшийся по дороге автомобиль «Мазда», который вызвал у инспекторов подозрения. Требование остановиться водитель проигнорировал. Дорожные полицейские начали преследование, и в результате на улице 12 Декабря задержали водителя.

У 63-летнего мужчина, сидевшего за рулем, были признаки алкогольного опьянения. Проверив водителя по базе, инспекторы выяснили, что ранее он уже был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Также на момент задержания документов на автомобиль у него при себе не имелось. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что «Мазду» мужчина угнал. Как рассказал задержанный, он распивал спиртные напитки со своим другом, которому накануне пригнали в мастерскую автомобиль для ремонта. Во время распития алкоголя друг уснул, а задержанный решил покататься на чужой «тачке».

Хозяйка транспортного средства написала заявление об угоне. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины сразу двух уголовных дел, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: автомобиль угон алкоголь ДПС
  • оцените новость:
  • (0)
  • 195
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну в тюрьме и подохнет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"
				
сегодня, 10:16

				

				Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача" 
								

					Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели". 				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5348						
    •