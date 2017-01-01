В Ивановской области открывается сезон весенней охоты

На кого разрешено охотиться







С 15 апреля в регионе открывается сезон весенней охоты. Она продлится до 24 апреля. В этот период разрешается охота на вальдшнепов, селезней уток, гусей, за исключением серых, и на самцов тетеревов и глухарей. Охота будет проходить во всех 44 охотничьих хозяйствах и общедоступных охотничьих угодьях. Разрешения на охоту в весенний период в общедоступных охотничьих угодьях получили более 3500 охотников.

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