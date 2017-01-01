Сальдо крупных и средних организаций Ивановской области превысило 325 млн рублей





В январе-феврале 2017 года положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Ивановской области составил 325,6 млн рублей. Такие данные приводит Ивановостат.

Наибольший положительный сальдированный финансовый результат зафиксирован в организациях по производству текстильных изделий (143,7 млн рублей) и производству, передаче и распределении электроэнергии (137,7 млн рублей). Наибольший отрицательный сальдированный финансовый результат сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в сферах производства, передачи и распределения пара и горячей воды.

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по сравнению с январем-февралем 2016 года выросла на 13,8% и составила 1,2 млрд рублей. При этом сумма убытков за январь-февраль 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 39,5%.

Из общего количества крупных и средних организаций в регионе в январе-феврале 2017 года число прибыльных составило 54,9%.

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