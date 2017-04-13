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26 минут назад

В Иваново на турнир по бодибилдингу и фитнесу съедутся спортсмены из 15 регионов России


16 апреля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится IX Открытый кубок губернатора Ивановской области по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Золотого кольца России 2017». В турнире примут участие более 200 спортсменов и 100 тренеров из 15 регионов страны. Среди участников турнира - чемпионы и призеры всероссийских первенств. Судья соревнований - комментатор, судья международной категории Нина Абрамова.

В этом году спортсмены буду соревноваться в 6 номинациях: «фитнесс-бикини», «бодибилдинг мужчины», «классический бодибилдинг», «пляжный бодибилдинг», «бодифитнесс женщины», а также в новой номинации «Fit-модель».



ключевые слова: бодибилдинг фитнес турнир Кубок
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	       		Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача"
				
сегодня, 10:16

				

				Елисеев: "То, что называют дачей Медведева в Плесе - это моя дача" 
								

					Руководитель фонда "ДАР" рассказал, что в Миловке кроме Медведева отдыхают "...крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели". 				

				

	    			
    
	    				
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