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34 минуты назад
Номинальная зарплата в Ивановской области увеличилась
Кто стал получать больше
По данным ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе за январь-февраль 2017 года составила 20712,1 руб., в том числе за февраль – 20917,2 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года зарплата увеличилась на 3,1%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы по итогам двух месяцев текущего года отмечаются по таким видам экономической деятельности, как металлургическое производство (158,3%), производство текстильных изделий (118,7%), производство мебели (121%), строительство (114%).
ключевые слова: зарплата экономика производство
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- Manuel De La Mare26 минут назадСладко стелите, да хреново спится!
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