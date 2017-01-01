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Новости

53 минуты назад

В Кинешме женщина утопилась в озере

Проводится доследственная проверка - ФОТО

Сегодня утром жители микрорайона «Озерки» в Кинешме обнаружили за остановкой общественного транспорта в 5 метрах от берега тело утопленника. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды женщину, которая был мертва. Ей оказалась жительница Кинешмы 1957 года рождения, проживавшая в одном из многоквартирных домов на улице Аристарха Макарова.

Кинешемец.RU приводит рассказ местных жителей. По их словам, женщина ушла из дома около 5 часов утра. В последнее время вела себя странно, а некоторое время назад пыталась покончить жизнь самоубийством. Местные не исключают, что сегодня женщина покончила с собой, утопившись.

Сейчас СУ СКР по Ивановской области по данному факту проводит доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия следов криминального характера обнаружено не было. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

Фото: Кинешемец.RU



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