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Новости

сегодня, 16:11

Массовые сокращения в МУП «ИПТ» не планируются

Владимир Шарыпов встретился с коллективом «Ивановского пассажирского транспорта» - ФОТО


Глава областного центра Владимир Шарыпов посетил производственную базу городского предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и встретился с трудовым коллективом. На встрече присутствовали замглавы города Владимир Карпов, председатель городского комитета по транспорту и связи Сергей Максимов и руководитель предприятия Владимир Федоров. В ходе встречи обсуждалось финансовое состояние предприятия, а также перспективы обновления подвижного состава и возобновления работ по капитально-восстановительному ремонту троллейбусов.

Работников предприятия волновали вопросы оптимизации штата и увеличения заработной платы. По словам Владимира Федорова, за счет оптимизации штата в 2016 году предприятие рассчитывает сэкономить порядка 30 млн рублей, в текущем году массовых сокращений не запланировано.

Владимир Шарыпов отметил, что оптимизация, в случае ее проведения, должна затрагивать пропорционально и административных работников. Он добавил, что перед администрацией стоит задача сохранить и муниципальное предприятие, и троллейбусное сообщение в городе. Такая задача была поставлена и при разработке перспективной схемы маршрутной сети.

Напомним, что предложенная исследовательским институтом схема направлена на сокращение дублирования маршрутов и поддержку троллейбусного сообщения. Мэр города подчеркнул, что предприятию и властям нужно вместе бороться со сложившейся ситуацией и делать это поступательно: сначала работать над экономикой МУПа и организацией рентабельных маршрутов, затем, высвободив ресурсы, браться за материально-техническую базу.

Как сообщил Владимир Федоров, предприятие по мере возможности начало гасить долги по взносам на обязательное страхование перед пенсионным фондом, накопленные в прошлые периоды: в течение 2016 года была погашена задолженность в сумме более 41 млн рублей, в первом квартале 2017 года – порядка 18 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: МУП "ИПТ" троллейбусы Владимир Шарыпов оптимизация штат сокращение
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									IvZ								
							
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  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Значит запланировано в следующем году? Или запланированы не массовые сокращения и насколько они не массовые? Может сначала стоит заняться обновлением парка машин, убрать с маршрутов камикадзе-газельки? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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