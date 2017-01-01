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Фурмановское предприятие своими сточными водами причинило Шаче ущерб на 4 млн рублей
В Управление Росприроднадзора по Ивановской области поступило множество обращений граждан о загрязнении реки Шача. В связи с этим была проведена проверка ООО «ВНК». Эта организация занимается эксплуатацией очистных сооружений в Фурманове.
По результатам проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений и осуществлении сброса сточных вод в Шачу. По данным фактам ООО «ВНК» и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии. Предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
«В результате допущенных нарушений, водному объекту причинен вред в размере более 4 миллиона рублей, ООО «ВНК» предъявлено требование о возмещении причиненного вреда в полном объеме», - говорится в сообщении Росприроднадзора.
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Комментарии (1)
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- Вахтанг Камикадзе29 минут назадУ-у-у, там не только с водой, там ещё и с водоотведением полный аллес капут. :) Осталось только найти богатенького дурачка, желающего всё это делать по новой и за свой счёт. :) Владельцы фабрики-то своих просто эвакуируют к нам, в Приволжск, ещё куда и будут возить вахтой. :) Так дешевле. :) Ну а проблемы социальной нагрузки - это уже проблемы соцзащиты. :)
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