Фурмановское предприятие своими сточными водами причинило Шаче ущерб на 4 млн рублей





В Управление Росприроднадзора по Ивановской области поступило множество обращений граждан о загрязнении реки Шача. В связи с этим была проведена проверка ООО «ВНК». Эта организация занимается эксплуатацией очистных сооружений в Фурманове.

По результатам проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений и осуществлении сброса сточных вод в Шачу. По данным фактам ООО «ВНК» и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии. Предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.

«В результате допущенных нарушений, водному объекту причинен вред в размере более 4 миллиона рублей, ООО «ВНК» предъявлено требование о возмещении причиненного вреда в полном объеме», - говорится в сообщении Росприроднадзора.

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