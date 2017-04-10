В Юрьевце произошло обрушение школы и детского сада

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В Юрьевце произошло обрушение в бывшем здании школы №1. Местная газета «Волга» приводит комментарий главы Юрьевецкого района Юрия Тимошенко:

«В бывшем здании средней школы №1 вследствие погодных условий и подвижки грунта образовался провал со стороны пивзавода. Как только директор школы З.Л. Груздева обнаружила разрушение, тут же сообщила в районную администрацию. Сотрудники отдела архитектуры незамедлительно выехали на место, составили акт, определили параметры разрушения. В настоящее время подрядчик найден, определена сметная стоимость, с понедельника подрядчик приступил к работе».

Стоит отметить, что аналогичная ситуация произошла и со зданием детского сада №13. По словам Юрия Тимошенко, сначала обрушилась часть стены у входа здания, а через несколько дней из-за просадки фундамента по фасаду капитальной стены пошли трещины. В срочном порядке работа детского сада была приостановлена. Всем родителям воспитанников временно были предложены места в других детских садах. На данный момент администрация заказала проведение экспертизы выявленных нарушений для составления сметной документации и возможности дальнейшей эксплуатации детского сада.

Фото: газета «Волга»

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