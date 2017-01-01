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26 минут назад
Двое жителей Ивановской области ограбили москвича, с которым отбывали наказание в местах лишения свободы
В шуйскую полицию с заявлением обратился 35-летний житель Москвы. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой грабителей. Накануне в селе Китово Шуйского района между ним и двумя мужчинами произошел конфликт. В результате потасовки знакомые потерпевшего, с которыми он отбывал наказание в местах лишения свободы, его избили и ограбили. Злоумышленники отобрали у потерпевшего 9 тысяч рублей и с похищенным скрылись.
Вскоре оперативники задержали подозреваемых. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее судимый за кражу 29-летний житель Иванова и 42-летний уроженец Приволжска, привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством.
В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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