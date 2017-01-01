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сегодня, 10:54В селе Писцово в целях безопасности отключили газ в 92 квартирах
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45 минут назад
Газ на Комсомольской улице в Писцове возвращается
ФОТО
Как мы сообщали ранее, несколько домов в селе Писцово Комсомольского района были отключены от газа в связи с тем, что в 36 квартир не удалось получить доступ для проверки вентканалов. Администрация Писцова организовала поиск хозяев, и буквально за 2 часа все были найдены. Сейчас специализированная организация проводит проверку вентканалов, газ начали подключать.
ключевые слова: газ газоснабжение
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