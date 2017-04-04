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Новости

58 минут назад

Разгадана тайна белых «кругляшков» на реке в Приволжске


4 апреля мы опубликовали присланные в нашу редакцию из Приволжска фотографии, на которых запечатлены образовавшиеся на реке какие-то странные белые пятна округлой формы. На следующий день после публикации из Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры нам пришло письмо. В нем говорилось, что опубликованный на сайте IvanovoNews материал о загрязнении реки прокуратурой «направлен по подведомственности для рассмотрения в рамках компетенции». О результатах рассмотрения обращения природоохранного надзорного органа нас обещали проинформировать. Что и было сделано сегодня.

Как выяснилось, белые «кругляшки» появились не в Шаче, а в реке Таха в районе Василевской фабрики. В сообщении начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ивановской области А.Е. Торшинина говорится, что на данном участке построена плотина. После сброса воды через шлюз этой плотины происходит пенообразование. Данное естественное явление и было воспринято за загрязнение. «Других источников загрязнения в данном месте обнаружено не было».



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 30 минут назад
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							На тесто для пельменей похоже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16 минут назад
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							НА ТАМПОНЫ ПОХОЖЕ
    
 ЭТИ БЕЛЫЕ КРУГЛЯШКИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 4 минуты назад
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										0
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							   Странный ответ какой-то. В нём что, говорится лишь о физике образования этих пузырей (как о природном явлении)?
    
А как же химический анализ воды на месте пенообразования? Он вообще проводился?
    
   У нас знаете ли «грибной дождик» тоже пену и пузыри даёт на лужах. Но это не значит, что такие  природные осадки химически очищены и пригодны для питья и даже технических нужд! 
    
Интересно, фабричные стоки проверялись или нет? А то грош цена такому надзорному анализу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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