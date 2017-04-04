Разгадана тайна белых «кругляшков» на реке в Приволжске





4 апреля мы опубликовали присланные в нашу редакцию из Приволжска фотографии, на которых запечатлены образовавшиеся на реке какие-то странные белые пятна округлой формы. На следующий день после публикации из Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры нам пришло письмо. В нем говорилось, что опубликованный на сайте IvanovoNews материал о загрязнении реки прокуратурой «направлен по подведомственности для рассмотрения в рамках компетенции». О результатах рассмотрения обращения природоохранного надзорного органа нас обещали проинформировать. Что и было сделано сегодня.

Как выяснилось, белые «кругляшки» появились не в Шаче, а в реке Таха в районе Василевской фабрики. В сообщении начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ивановской области А.Е. Торшинина говорится, что на данном участке построена плотина. После сброса воды через шлюз этой плотины происходит пенообразование. Данное естественное явление и было воспринято за загрязнение. «Других источников загрязнения в данном месте обнаружено не было».

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