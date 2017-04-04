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05.04.2017 16:06Загадочными белыми «кругляшками» на реке Шача заинтересовалась природоохранная прокуратура
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Новости
Разгадана тайна белых «кругляшков» на реке в Приволжске
4 апреля мы опубликовали присланные в нашу редакцию из Приволжска фотографии, на которых запечатлены образовавшиеся на реке какие-то странные белые пятна округлой формы. На следующий день после публикации из Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры нам пришло письмо. В нем говорилось, что опубликованный на сайте IvanovoNews материал о загрязнении реки прокуратурой «направлен по подведомственности для рассмотрения в рамках компетенции». О результатах рассмотрения обращения природоохранного надзорного органа нас обещали проинформировать. Что и было сделано сегодня.
Как выяснилось, белые «кругляшки» появились не в Шаче, а в реке Таха в районе Василевской фабрики. В сообщении начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ивановской области А.Е. Торшинина говорится, что на данном участке построена плотина. После сброса воды через шлюз этой плотины происходит пенообразование. Данное естественное явление и было воспринято за загрязнение. «Других источников загрязнения в данном месте обнаружено не было».
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ЭТИ БЕЛЫЕ КРУГЛЯШКИ.
А как же химический анализ воды на месте пенообразования? Он вообще проводился?
У нас знаете ли «грибной дождик» тоже пену и пузыри даёт на лужах. Но это не значит, что такие природные осадки химически очищены и пригодны для питья и даже технических нужд!
Интересно, фабричные стоки проверялись или нет? А то грош цена такому надзорному анализу.