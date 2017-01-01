В Иванове произошла авария с участием трех машин: одна из них перевернулась





ДТП случилось сегодня днем на улице Станкостроителей. В пресс-службе УГИБДД по Ивановской области нам сообщили обстоятельства ДТП

По Станкостроителей от кольца автовокзала двигалась «Шкода». У перекрестка с улицей Ташкентской машина остановилась, чтобы повернуть налево к автозаправке. Напротив с включенными поворотниками стоял грузовик «ЗИЛ», готовясь к выезду на Ташкентскую.

Далее события начали разворачиваться стремительно. Как только «Шкода» начала маневр поворота, в нее влетела выскочившая из-за «ЗИЛа» «Нива». В результате удара "Нива" опрокинулась, а в "Шкоду" врезался еще и «Лексус».

Водитель отечественного авто сам вызвал «скорую» с жалобами на головокружение и тошноту. Вероятнее всего, у него сотрясение мозга.

Сейчас на месте ДТП работают дорожные полицейские.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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