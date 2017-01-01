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сегодня, 14:20
Губернатор планирует принять участие в Пасхальном Богослужении
15 апреля в 22.30 в Успенском кафедральном соборе г. Иваново начнется торжественное Пасхальное Богослужение. Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, планируется участие губернатора Павла Конькова.
ключевые слова: Пасха Богослужение губернатор
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